​I 5 videogiochi da utilizzare in questo periodo di isolamento

E’ un periodo duro per tutta Italia, visto che siamo tutti costretti a rimanere chiusi in casa dall’emergenza coronavirus: un sacrificio necessario per provare a contenere un contagio che, nel Bel Paese, ha ormai assunto proporzioni rilevanti. Tra smart working, ricette e flash mob sul balcone, ecco i 5 migliori videogiochi per passare il tempo in questa (ancora lunga) quarantena forzata. 1. PES 2020 Pro Evolution Soccer – PES 2020: il videogioco calcistico per eccellenza. Di certo al primo… continua a leggere sul sito di riferimento