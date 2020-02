​”Mi auto-isolerò per 14 giorni”. L’annuncio di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia  

Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, si auto-isola. La decisione, comunicata durante una diretta Facebook, è stata presa in seguito alla notizia della positività al coronavirus di una sua stretta collaboratrice. Il maggior numero di infetti in Italia resta proprio Lombardia dove si contano anche 6 minori che stanno bene

Continuano a calare, invece, i nuovi decessi in Cina e anche i nuovi contagi. Ma crescono nel resto del mondo: ormai sono più di mille i contagi in Corea del Sud, ci sono nuove vittime in Iran, aumentano i contagiati in Europa, c’è un primo caso in Brasile,

