AGI – Code di gente ai negozi, tutti stipati come sardine quando almeno un metro di distanza ci vorrebbe. Vie del centro affollate come se il problema fosse questo, in tempi di pandemia: il diritto allo svago. Ma è questo il mondo reale? No, risponde Papa Francesco. La lamentazione per le restrizioni imposte dal coronavirus è comprensibile, ma non è legittima se va oltre il punto in cui si passa alla pretesa di continuare a fare come se nulla fosse, o sia stato. La pandemia cambia tutto, va ripetendo da mesi e mesi, e se non cambia in meglio lo fa in peggio.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo ​Papa: “Basta lamentarsi delle restrizioni per il Covid” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento