​Preoccupano i nuovi focolai in Spagna e Francia

AGI – In Francia si contano tra 400 e 500 focolai di coronavirus ma non “c’è una seconda ondata”. Lo ha detto il ministro della Sanita’, Oliver Veran. Molti dei cluster riguardano mattatoi o strutture come case per anziani, altri sono legati a riunioni di famiglia per le vacanze estive. A livello nazionale l’indice Rt che indica che la velocitàdi trasmissione virale è ora pari a 1,2. In alcune regioni, pero’, come quella comprendente Marsiglia e Nizza, l’indice è più alto, 1,55. Il picco massimo si raggiunge in Bratagna, dove l’indice è 2,6. Cio’ nonostante, ha detto Veran alla radio Franceinfo,

