AGI – I commissari di Ilva in amministrazione straordinaria sono giunti questa mattina nel siderurgico ArcelorMittal di Taranto accompagnati dai loro tecnici e legali. Sono in fabbrica per effettuare, in quanto espressione della proprietà, l’ispezione sullo stato degli impianti dopo la lettera ricevuta dal prefetto di Taranto a fine maggio e dopo la denuncia fatta dai sindacati metalmeccanici che parlano di “stabilimento allo sbando, con produzione al minimo storico che rischia di compromettere gli impianti stessi”. Secondo quanto apprende l’AGI da fonti qualificate, non è, tuttavia, scontato che l’ispezione si svolga regolarmente.

Le fonti affermano, infatti, che ArcelorMittal,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo ​Sindacati sul piede di guerra ad ArcelorMittal, domani sciopero di 24 ore proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento