AGI – Chiusura contrastata per Wall Street, dopo un avvio che sembrava promettente. Il suo principale indice, il Dow Jones, è sceso dello 0,62% in una sessione in cui l’ottimismo sull’inizio delle vaccinazioni contro il coronavirus negli Stati Uniti è stato offuscato dalle preoccupazioni circa la possibilità di ulteriori restrizioni con la continua diffusione della pandemia. La città di New York si sta preparando all’eventualità di un lockdown totale.

Ad avallare tale ipotesi è stato il sindaco Bill de Blasio, il quale si è detto “d’accordo”: “Dobbiamo – ha sottolineato – iniziare a prepararci”. Ha chiuso in rosso anche lo S&P 500,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo ​Wall Street chiude debole: la paura di nuovi lockdown più forte del vaccino proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento