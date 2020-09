❗️IMPERDIBILI: AirPods Pro in sconto RECORD su Amazon. Solo 189,04€!

IMPERDIBILI: AirPods Pro in sconto RECORD su Amazon. Solo 189,04€!

Tornano in promozione le AirPods Pro, ultime arrivata in casa Apple che permettono di avere un isolamento acustico davvero eccezionale. Vanno davvero provate almeno una volta per rimanere letteralmente sbalorditi dall’effetto isolante e dalla potenza dell’audio. Sono cuffie eccezionali che vengono proposte a 189,04€ su Amazon anzichè i 279€ originali del sito Apple.

La cancellazione attiva del rumore su AirPods Pro utilizza due microfoni combinati con un software avanzato per adattarsi continuamente a ogni singolo orecchio e cuffia. Ciò rimuove il rumore di fondo per offrire un’esperienza di cancellazione del rumore personalizzata in modo univoco che consente all’utente di concentrarsi su ciò che sta ascoltando,

