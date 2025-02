1-2 marzo a Roma Formaticum, mostra mercato rarità casearie

Alla Città dell’Altra Economia

Roma, 24 feb. (askanews) – Torna a Roma sabato 1 e domenica 2 marzo Formaticum, la mostra mercato delle rarità casearie italiane giunta alla sua sesta edizione e organizzata da La Pecora Nera Editore e Dol-di origine laziale. Gli spazi espositivi della Città dell’Altra Economia si ampliano, coinvolgendo anche l’area del Collettivo Gastronomico dove sarà possibile assaggiare i formaggi ma anche degustare un calice di vino di piccoli produttori del Lazio e dei piatti preparati con i formaggi delle aziende presenti.

La manifestazione sostiene chi lavora per mantenere vive le radici della gastronomia, promuovendo una cultura alimentare che rispetti l’ambiente e la comunità locale. “Questo evento è per noi un’occasione unica per valorizzare le eccellenze casearie artigianali provenienti da tutta Italia. Oltre a offrire al pubblico un’esperienza di scoperta e degustazione, il nostro obiettivo è facilitare il dialogo tra i produttori e gli operatori del settore ho.re.ca., che anche quest’anno ci aspettiamo numerosi”, spiegano Simone Cargiani e Fernanda D’Arienzo, editori de La Pecora Nera.

L’evento vuole sensibilizzare il pubblico sull’importanza di fare scelte consapevoli, che supportino direttamente i produttori locali e contribuiscano a un futuro più sostenibile e rispettoso delle tradizioni. Tra i formaggi in degustazione, alcuni dei più noti come Parmigiano Reggiano e mozzarella di bufala si affiancano a rarità del patrimonio caseario, come il Montébore, lo Storico Ribelle, il Blu di Capra e il Cacio Moscio Avellano.

Un’altra grande novità di questa sesta edizione è il concorso che coinvolgerà anche il pubblico. Infatti, oltre a decretare i tre migliori formaggi nelle categorie fresco, semistagionato e stagionato, selezionati da una giuria di esperti, i visitatori potranno votare il proprio formaggio preferito e contribuire così alla proclamazione del vincitore assoluto scansionando il QR code monouso che verrà fornito insieme al biglietto d’ingresso e votando il formaggio più gradito.