10-anni-di-“cinema-in-piazza”,-al-via-con-ghali-e-fratelli-d’innocenzo

Proiezioni ed eventi in tre luoghi di Roma fino al 14 luglio

Roma, 30 mag. (askanews) – Il Cinema in Piazza compie 10 anni e fino al 14 luglio a Roma tornano le proiezioni all’aperto in tre luoghi diversi della città: piazza San Cosimato a Trastevere dal primo giugno, il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza dal 6, il Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia dall’8. Quest’anno ci saranno 85 proiezioni, 22 incontri speciali e 12 retrospettive. Ad inaugurare il calendario di eventi, gratuiti, c’è Ghali, che l’1 giugno a Piazza San Cosimato dialogherà con Damiano e Fabio D’Innocenzo e introdurrà “Il sapore della ciliegia” di Abbas Kiarostami.”Il Cinema in Piazza” è organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America, di cui Valerio Carocci è presidente. “La più grande soddisfazione di quest’anno è di essere arrivati alla conferenza stampa senza polemiche, senza problemi, sereni. – ha ironizzato Carocci – I”Per tutto il gruppo è fondamentale che il progetto rimanga a ingresso gratuito. Lo spazio pubblico vogliamo che rimanga inclusivo e non esclusivo, quindi non si deve pagare per accedere a questi parchi della città”.Sempre in piazza San Cosimato il 2 giugno sarà ospite l’allenatore Claudio Ranieri, insieme al regista Riccardo Milani che presenterà il suo documentario su Gigi Riva “Nel nostro cielo un rombo di tuono”. Il 7 giugno la regista palestinese Maysaloun Hamoud presenterà invece “Libere, disobbedienti, innamorate”. Doppio appuntamento il 19 giugno con Edward Norton, che mostrerà al Cinema Troisi il suo esordio alla regia “Motherless Brooklyn”, e in Piazza San Cosimato “Fight Club”. Sempre al Troisi il 24 giugno ci sarà invece l’artista francese JR che introdurrà il suo documentario “Tehachapi”.Alla Cervelletta domenica 23 giugno dialogheranno i due Premi Oscar Damien Chazelle e Paolo Sorrentino e il 4 luglio Alessandro Borghi e Luca Marinelli incontreranno il pubblico per presentare “Le otto montagne”. A Monte Ciocci il 12 giugno verrà invece proiettato “Spring Breakers”, presentato dall’attore James Franco. Tra le tante retrospettive in programma, spicca quella dedicata ogni domenica a Trastevere a Milena Canonero, costumista di film come “Arancia Meccanica” di Stanley Kubrick, “La mia Africa” di Sydney Pollack, “Marie Antoinette” di Sofia Coppola.