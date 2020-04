10 anni fa la morte di Raimondo Vianello: l’omaggio di Mediaset e la programmazione di Canale 5

10 anni fa, più precisamente il 15 aprile 2010, a Milano ci fu la scomparsa di Raimondo Vianello. Uno dei padri fondatori della Televisione italiana lasciò un vuoto enorme nel cuore della moglie Sandra Mondaini e in quello di tutti i telespettatori abituati alla sua presenza sul piccolo schermo.

Raimondo Vianello, 10 anni fa la morte: su Canale 5 gli episodi con Sandra Mondaini

A distanza di 10 anni dalla morte, allora, questo mercoledì 15 aprile 2020 Mediaset omaggia l’amato conduttore tv con una speciale programmazione riservata a ben tre canali televisivi.

L’appuntamento “più generalista” è senza dubbio quello riservato al pomeriggio di Canale 5. Si parte alle ore 14.45 con i vecchi episodi di Casa Vianello, la più longeva sit – com italiana che è andata in onda dalla fine degli anni ’80 e fino al 2007.

Le puntate scelte che rivedremo oggi in tv sono tre: “Sandra come Harry Potter” (la Mondaini vorrebbe un marito premuroso e ricorre alla magia); “Calciatori anonimi” (calcio e modelle le due ossessioni di Raimondo); “Dolce dormire” (con Sandra e Raimondo che si incolpano a vicenda per chi russa di più).

“Viva Raimondo!”, l’omaggio a Vianello su Cine 34 e Mediaset Extra

Ma l’omaggio di Mediaset al grande Raimondo va anche oltre il classico appuntamento con Casa Vianello. Per ricordare il popolare conduttore a dieci anni dalla dipartita, infatti, altri due canali del Biscione si sono attivati con una programmazione ad hoc.

La rassegna – omaggio si intitola “Viva Raimondo!” e riguarda sia Cine 34 (il canale 34 del digitale terrestre) che Mediaset Extra (al numero 55 del telecomando). Da un lato, sono previsti nove film e dall’altro sei delle apparizioni televisive tra le più iconiche.

I film con Raimondo Vianello su Cine 34

Psycosissimo (ore 10.00);

A noi piace freddo…! (11.00);

Gli eroi del west (13.00);

7 volte 7 (15.00);

Ringo e Gringo contro tutti (18.00);

Risate all’italiana (19.00);

I magnifici tre (21.00);

Amore all’italiana (23.00);

Due contro tutti (ore 1.00).

Gli show tv con Raimondo Vianello su Mediaset Extra

Zig Zag (ore 8.00);

Attenti a noi due (9.00);

Sandra e Raimondo Show (11.00 e 16.00);

I Tre Tenori (14.00);

I misteri di Cascina Vianello e Casa Vianello (dalle 18.30 alle 21.00);

Attenti a noi due (ore 24.00).

