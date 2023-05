100 anni Rigoni Asiago, Donazzan: etica e responsabilità sociale

“Hanno creato basi azienda per attrarre giovani su Altopiano”

Venezia, 24 mag. (askanews) – “Rigoni di Asiago è un’azienda che con le sue scelte improntate all’etica e responsabilità sociale ha saputo creare le basi per l’attrattività dei giovani nell’Altopiano di Asiago, creando economia e invitando a restare in questo territorio, valorizzandone il potenziale e consegnando alle nuove generazioni i valori della sostenibilità, dell’appartenenza al territorio, del rispetto della natura, della solidarietà”. Così l’assessore all’istruzione, alla formazione e al lavoro del Veneto, Elena Donazzan, è intervenuta questa mattina al Teatro Millepini di Asiago per le celebrazioni del primo secolo di storia della Rigoni di Asiago. L’azienda nell’occasione ha voluto dare un contributo agli istituti scolastici dei Sette Comuni dell’Altopiano.

“La scelta dell’azienda, guidata da una famiglia di imprenditori illuminati, di dare un contributo alle scuole, da quelle dell’infanzia agli istituti superiori, – sottolinea l’Assessore regionale – è l’ulteriore dimostrazione dell’impegno concreto di Rigoni di Asiago per la comunità di questo territorio e per i nostri giovani. Vorrei esprimere un plauso per gli investimenti fatti guardando sempre al futuro, a partire dal bio-distretto dell’Altopiano”.

