10elotto,-colpo-da-un-milione-di-euro-a-botticino-(brescia)

(Adnkronos) – Maxi vincita a Botticino, in provincia di Brescia, grazie al 10eLotto. Nel concorso di martedì 30 luglio, come riporta Agipronews, è stato vinto un milione di euro grazie a un “9 Oro” in un’estrazione frequente. I numeri fortunati sono stati 2-5-11-17-19-23-24-27-32. Da segnalare anche una vincita da 100mila euro a Milano, arrivata con un “9 Doppio Oro” in un’estrazione frequente, e una da 20mila euro a Cerro Maggiore, sempre in provincia di Milano. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,1 milioni di euro, per un totale di 2,2 miliardi da inizio anno.