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120 anni di storia e nuove eccellenze di maestri acciugai

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Rizzoli Emanuelli porta la sua storia al TUTTOFOOD 2026

Milano, 14 mag. – Rizzoli Emanuelli porta la sua storia, lunga 120 anni, a TUTTOFOOD 2026, la più importante manifestazione internazionale dedicata al settore agroalimentare, in programma dall’11 al 14 maggio a Fiera Milano Rho. Uno stand pensato come un viaggio nel marchio, tra esperienze di degustazione e momenti di incontro. Ha parlato così Enrico Vismara, Direttore Vendite Rizzoli Emanuelli: “Sì, sicuramente è un anniversario molto importante perché 120 anni che contraddistinguono. 120 anni in mano a un’unica famiglia, è la quinta generazione e andiamo verso la sesta generazione. Chiaramente questo vuol dire continuità, questo vuol dire comunque qualità anche all’interno di quello che è il nostro mondo in 120 anni di storia”.Un percorso che attraversa cinque generazioni di maestri acciugai, cambi generazionali che hanno dimostrato una profonda capacità di evolvere senza perdere le proprie radici. “Qui a Tuttofood abbiamo portato una nuova referenza di alici e banco frigo. Le grandi alici 120 anni del mar Cantabrico. E’ un regalo che abbiamo fatto a noi, oltre che ai nostri consumatori affezionati, perché abbiamo selezionato le migliori alici del Cantabrico con una pezzatura particolarmente grande, pescate solo in primavera, che subiscono una tripla pulizia manuale e con una percentuale di sale ridotta rispetto a quelle tradizionali. Quindi diciamo che è un prodotto top di gamma, veramente la qualità assoluta che si trova a banco frigo” ha dichiarato Federica Siri, Responsabile Marketing di Rizzoli Emanuelli.Lo stand è stato concepito come un percorso narrativo: non una semplice visita commerciale, ma un’immersione nel DNA della marca. A completare la proposta, il pack celebrativo, espressione di una memoria e di un’eccellenza che continua a rinnovarsi nel tempo.(Servizio Pubbliredazionale)

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