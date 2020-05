14 maggio 2000, il gol di Calori sotto il diluvio: il Perugia sfila lo Scudetto alla Juve, a fare festa è la Lazio

Oggi è una giornata davvero particolare e significativa per la Lazio e tutti i suoi tifosi. Oggi la società biancoceleste festeggia infatti il 20esimo anniversario della vittoria del suo secondo (e fin qui ultimo) Scudetto. Era esattamente il 14 maggio 2000 il giorno in cui i biancocelesti conclusero il campionato in vetta con un solo punto di vantaggio sulla Juventus. ? Sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio del 2000 ?? LA LAZIO È CAMPIONE D’ITALIA Dalle ore 21:00, la diretta di Lazio-Reggina… continua a leggere sul sito di riferimento