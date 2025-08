1,5-milioni-di-spettatori-per-“vista-mare”-su-rai-1

E’ il programma più visto nella sua fascia oraria con uno share del 16,50%

‘Vista Mare’ si conferma tra i programmi più apprezzati dell’estate televisiva.

La puntata andata in onda sabato scorso, dedicata a Formia e alla Riviera di Ulisse, ha registrato uno share del 16,50% e un picco di 1,5 milioni di telespettatori, premiando la forza di un racconto autentico, coinvolgente e profondamente radicato nei territori.

Un viaggio condotto da Federico Quaranta con Diletta Acanfora, tra mare cristallino, leggende millenarie e spiritualità.

Dai fondali archeologici di Caposele alla Grotta della Janara, dalla villa romana di Mamurra all’Eremo di San Michele, fino alla vetta del Monte Redentore, il pubblico ha seguito un itinerario che intreccia bellezza naturale, storia e tradizione.

Non sono mancati i temi della sostenibilità e dell’accessibilità, con testimonianze di chi lavora per un turismo inclusivo e la valorizzazione dei prodotti locali, come la Marzolina, simbolo gastronomico delle terre aurunche.

Il riconoscimento della Bandiera Blu a queste coste è solo una delle conferme della qualità del territorio raccontato.





































Il prossimo appuntamento con ‘Vista Mare’ è fissato per sabato 9 agosto alle ore 12.00, con una puntata dedicata a Caserta e alla Campania, tra arte, grandiosità architettonica e natura.

Si partirà dalla splendida Reggia, voluta da Carlo di Borbone e conosciuta come la “Versailles del Sud”, per poi raggiungere Santa Maria Capua Vetere e il maestoso Anfiteatro Campano, secondo solo al Colosseo per dimensioni e rilevanza storica.

Il viaggio si dirigerà lungo il litorale di Castel Volturno, a bordo della ‘Barca Domizia’, il primo natante interamente dedicato alla tutela dell’ambiente, simbolo di una nuova consapevolezza ecologica e di una rinascita possibile.

‘Vista Mare’ è un programma ideato da Gennaro Coppola e Gianmarco Ravo, prodotto da Zeus Group, con la collaborazione della squadra autoriale composta da Enzo Agliardi, Rosa e Titty Alvino.

Un format che attraversa l’Italia nascosta per riscoprire la straordinaria ricchezza del nostro patrimonio culturale, naturale e umano.