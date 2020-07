150 vaccini in corsa per sconfiggere il Coronavirus

AGI – Sono saliti ad almeno 150 i vaccini in fase di sperimentazione nel mondo contro il Sars-Cov 2, tra cui anche quelli sviluppati da India, Nigeria e Indonesia. Ad annunciare i dati è stata l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) che ha rilevato che almeno 17 tra questi sono in fase di sperimentazione sull’uomo. La scorsa settimana, secondo l’OMS, erano solo 124 i prodotti in fase di sviluppo e appena una decina tra loro erano in fase di sperimentazione sull’uomo.

Tra le novità che sono emerse in questa ultima settimana c’è sicuramente quella rappresentata dal vaccino prodotto dall’Imperial College di Londra.

