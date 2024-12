170mila menzioni sui social: Sinner e il G7 tra i protagonisti dell’anno in Italia

ROMA – Le conversazioni più rilevanti sui media e sui social network italiani nel 2024 sono state dominate da eventi di grande impatto, tra sport, politica e cultura. Tra gli argomenti più discussi in Italia sono emersi il successo di Jannik Sinner nel tennis, l’importanza del vertice del G7 a Fasano, e l’evento musicale di Taylor Swift al Mediolanum Forum di Milano. Secondo l’analisi dei dati raccolti da Onclusive, Jannik Sinner ha avuto un anno straordinario, con una grande attenzione mediatica che ha visto ben 36,15 mila menzioni nei media tradizionali e 170,2 mila sui social. L’atleta italiano ha ottenuto due titoli di Grand Slam, l’Australian Open e l’Us Open, e ha vinto tre titoli Atp Masters 1000, facendo salire l’interesse nazionale e internazionale.

Nel campo politico, il vertice del G7, che si è tenuto a giugno a Fasano (Puglia), ha generato un’ampia copertura, con 22,43 mila menzioni nei media tradizionali e 160,4 mila sui social. L’incontro si è concentrato sulle sfide globali, mettendo al centro la sostenibilità, la resilienza economica e la cooperazione internazionale. Sul fronte musicale, le esibizioni di Taylor Swift a Milano durante il suo Eras Tour sono state un fenomeno di grande successo, con 7,38 mila menzioni nei media tradizionali e 41,5 mila sui social, segnando un’impennata di interesse non solo in Italia, ma anche in altre nazioni europee.Inoltre, il successo del film ‘Inside Out 2’ in Italia ha suscitato un ampio dibattito sul trattamento dell’adolescenza e delle emozioni, con 5,48 mila menzioni nei media tradizionali e 35,2 mila sui social.Alcuni dati di riferimento sulla media conversation in Italia:

