I nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 19.037, poco meno di mille in più rispetto a ieri quando si sono registrati 18.040 casi. Attualmente i positivi sono 579.886, per un totale di 2.028.354 casi registrati finora. L’incremento delle vittime è di 459, portando il totale a 71.359.

L'articolo 19.037 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, 459 le vittime

