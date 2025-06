2-giugno,-brocolini-(esercito):-con-uniforme-indossiamo-valori-paese

Roma, 2 giu. (askanews) – “Essere qui il 2 giugno è un orgoglio sia da cittadino che da militare perché poter servire la collettività in uniforme significa ripercorrere i valori dell’Esercito e di tutta la Difesa: professionalità, dovere, senso del servizio, rispetto delle regole. Essere qui oggi significa poter celebrare chi ha creato il nostro Paese ma anche chi continua a farlo ogni giorno, perché gli uomini e le donne dell’Esercito sono impegnati tutti i giorni a servizio dell’Italia, sia all’estero – circa 4.200 in venti missioni differenti – sia in Italia, con 6800 uomini a servizio dei cittadini per la loro sicurezza e il loro benessere”. Lo ha sottolineato il Comandante di gruppo aerei dell’Aviazione dell’Esercito, Carla Brocolini.

“Ci sono varie attività, tipo il supporto alle forze di polizia – precisa il comandante Brocolini – ma anche l’intervento in casi di calamità naturali ed emergenziali, ricordiamo il Covid e le alluvioni in Emilia Romagna. Ed ancora: il disinnesco di ordigni esplosivi e ritrovamenti bellici del secondo conflitto mondiale, o la campagna antincendio boschiva ad opera dell’aviazione dell’Esercito, la specialità di cui mi onoro di far parte. Noi ci prepariamo e siamo pronti sempre al servizio della collettività”, conclude.