2 giugno, Sepe (Polizia): nostro servizio di prossimità al cittadino

Roma, 2 giu. (askanews) – “La Festa del 2 giugno è un momento importante in cui siamo presenti per raccontare la nostra storia al servizio del Paese. Oggi siamo presenti con un settore comandato da un dirigente superiore donna. È molto presente la componente femminile. Abbiamo una prima compagnia di funzionari in cui più della metà dei colleghi che prenderanno servizio dalla metà di giugno su tutto il territorio nazionale è composto da donne”. Lo ha detto ad askanews Eugenia Sepe, primo dirigente della Polizia di Stato, presente alla parata del 2 giugno sui Fori Imperiali.

“Successivamente ci sono due compagnie di allievi vice ispettori che all’inizio del prossimo anno raggiungeranno le sedi di servizio – ha aggiunto – e infine una rassegna dei nostri mezzi in dotazione, che utilizziamo per svolgere il nostro servizio sul territorio. Un servizio dedicato al cittadino, che è rappresentato dalla prossimità e vicinanza con le persone, elemento fondamentale per aiutare chi si trova in difficoltà”.