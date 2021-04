20 Brazilians enter the Forbes billionaire ranking this year

by João Marcelo

SAO PAULO – Despite the pandemic, Brazil now has 20 new names on the Forbes list of billionaires, which was released last Friday, the 6th. With the new names, the country’s total super rich rose from 45 to 65 Together, they add up to a total equity of US $ 219 billion (R $ 1.225 trillion). Previously, last year, the amount was US $ 121 billion (R $ 710 billion).

Among the new names, some are from successful entrepreneurs. Among them, according to Forbes Brasil, are businessman Guilherme Benchimol, from XP Investimentos, and David Vélez, founder of the digital bank Nubank. The richest of them is Jorge Paulo Lemann, with a family patrimony of US $ 16.9 billion, who took the position that was the banker Joseph Safra, who died last year. The banker’s heirs are also on the list.

Other Brazilians who were no longer on the list returned to the ranking of billionaires in the world, such as Rubens Menin Teixeira, of the MRV construction company, Jorge Pinheiro Koren de Lima, founder of the health operator Hapvida, and members of the Feffer family, controller of the production company of cellulose, Suzano.

Some Brazilians, like Lemann, are domiciled abroad and do not appear among Brazilian billionaires in the ranking by country, an innovation on the Forbes list this year. They are accounted for in the countries on which they are based. Lemann and his partner at the brewery AB Inbev Carlos Alberto Sicupira, for example, are two Brazilian billionaires based in Switzerland. Antonio Luiz Seabra, co-founder of Natura, another Brazilian on the list, is based in the United Kingdom. Eduardo Saverin, the Brazilian who participated in the creation of Facebook with Mark Zuckerberg, resides in Hong Kong.

Among the new Brazilian members are also Fabrício Garcia and Flavia Bittar Garcia Faleiros, with US $ 2.1 billion (R $ 11.7 billion) each, Fernando Trajano, with US $ 1.5 billion (R $ 8.3 billion) and Giseli Trajano US $ 1.4 billion (R $ 7.8 billion), all heirs to Magazine Luiza.

BRASILE, LA PANDEMIA UCCIDE, MA I SUPER-RICCHI AUMENTANO

di João Marcelo

SAN PAOLO – Nonostante la pandemia di Covid-19 stia colpendo duramente, con oltre 4mila morti al giorno per già due volte questa settimana, il Brasile può contare su 20 nuovi nomi nella lista dei miliardari stilata dalla rivista americana Forbes. Con questi ultimi “paperoni”, il totale dei super-ricchi nazionali nel ranking passa da 45 a 65. Sommati insieme, i membri brasiliani della classifica dispongono di un patrimonio di 1,225 trilioni di reais, circa 219 miliardi di dollari.

Alcuni nuovi volti della classifica sono imprenditori di successo. Tra questi, secondo quanto si legge su Forbes Brasil, ci sono Guilherme Benchimol, amministratore delegato di Xp Investimentos, e David Velez, fondatore della banca digitale Nubank. Il più ricco fra i nuovi arrivati è Jorge Paulo Lemann, con una patrimionio faimiliare stimato di 16,9 miliardi di dollari. L’imprenditore ha assunto la posizione che aveva Joseph Safra, che è morto l’anno scorso. Anche gli eredi del banchiere sono entrati nella lista.

Altri brasiliani che non erano più nella lista vi hanno fatto ritorno quest’anno, come Rubens Menin Teixeira, della società di costruzioni Mrv, Jorge Pinheiro Koren de Lima, fondatore dell’azienda sanitaria Hapvida, e i membri della famiglia Feffer, che controlla la compagnia di produzione di cellulosa Suzano.

Alcuni super-ricchi brasiliani, come Lemann, vivono all’estero e non sono catalogati nella lista come appartenenti al loro Paese di origine. Una novità, questa, introdotta da Forbes quest’anno. Sono registrati nei Paesi dove sono di base a esempio per l’appunto Lemann e anche il suo socio della multinazionale della birra Ab Inbev, Carlos Alberto Sicupira, entrambi brasiliani risiedenti in Svizzera. Antonio Luiz Seabra, confondatore della società di cosmetici Natura e altro brasiliano che figura nella lista, vive invece nel Regno Unito. Eduardo Saverin, che ha partecipato insieme a Mark Zuckenberg alla creazione del social media Facebook, risiede a Hong Kong.

Tra i nuovi appartenenti alla lista che provengono dal Paese sudamericano ci sono poi Fabricio Garcia e Flavia Bittar Garcia Faleiros, con 11,7 miliardi di reais a testa di patrimonio (2,1 miliardi di dollari), Fernando Trajano, con 8,3 miliardi di reais, (1,5 miliardi di dollari), Giseli Trajano, con 7,8 miliardi di reais (1,4 miliardi di dollari) e tutti gli eredi dei grandi magazzini Magazine Luiza.

20 BRASILEIROS ENTRAM NO RANKING DE BILIONÁRIOS DA FORBES NESTE ANO

Por João Marcelo

SAO PAULO – Apesar da pandemia, o Brasil agora possui 20 novos nomes na lista de bilionários da Forbes, que foi divulgada na última sexta-feira, dia 6. Com os novos nomes, o total de super-ricos do país na lista subiu de 45 para 65. Juntos, eles somam um patrimônio total de US$ 219 bilhões (R$ 1,225 trilhão). Anteriormente, no ano passado, o montante era de US$ 121 bilhões (R$ 710 bilhões).

Entre os novos nomes, alguns são de empreendedores de sucesso. Entre eles, segundo a Forbes Brasil, estão o empresário Guilherme Benchimol, da XP Investimentos, e David Vélez, fundador do banco digital Nubank. O mais rico deles é Jorge Paulo Lemann, com patrimônio familiar de US$ 16,9 bilhões, que assumiu a posição que era do banqueiro Joseph Safra, que morreu no ano passado. Os herdeiros do banqueiro também entraram na lista.

Outros brasileiros que não estavam mais na lista voltaram ao ranking dos bilionários do mundo, como Rubens Menin Teixeira, da construtora MRV, Jorge Pinheiro Koren de Lima, fundador da operadora de saúde Hapvida, e membros da família Feffer, controladora da empresa de produção de celulose, Suzano.

Alguns brasileiros, como Lemann, têm domicílio no exterior e não aparecem entre os bilionários brasileiros no ranking por país, inovação da lista da Forbes neste ano. São contabilizados nos países em que estão baseados. Lemann e seu sócio na cervejaria AB Inbev Carlos Alberto Sicupira, por exemplo, são dois bilionários brasileiros radicados na Suíça. Antonio Luiz Seabra, cofundador da Natura, outro brasileiro na lista, tem como domicílio o Reino Unido. Eduardo Saverin, o brasileiro que participou da criação do Facebook com Mark Zuckerberg, reside em Hong Kong.

Entre os novos integrantes brasileiros também estão Fabrício Garcia e Flavia Bittar