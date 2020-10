La BMW i3 è sulla buona strada per il successo, in maniera

sostenibile, in entrambi i sensi del termine.

Quasi sette anni dopo il suo lancio sul mercato, il modello

compatto ad alimentazione puramente elettrica e quindi a emissioni

locali prive di emissioni è ancora molto richiesto. Nello

stabilimento del BMW Group a Lipsia, il 200.000esimo esemplare di

BMW i3 nei giorni scorsi è uscito dalla linea di produzione, quasi

silenziosamente come sempre. La BMW i3s (consumo di carburante

combinato: 0,0 l / 100 km; consumo di energia combinato: 14,6 –

14,0 kWh / 100 km;

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo 200.000 BMW i3 prodotte fino ad oggi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento