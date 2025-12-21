domenica, 21 Dicembre , 25

21 dicembre, ecco perché il solstizio d’Inverno è il giorno più corto dell’anno

(Adnkronos) – Oggi, domenica 21 dicembre, è il solstizio d’Inverno che in Italia cade alle ore 16.03 dando ufficialmente il via alla stagione più fredda. Oggi sarà anche il giorno più corto dell’anno nell’emisfero boreale ovvero la giornata in cui avremo il minor numero di ore di luce.  

Ma perché succede? Il motivo è nell’inclinazione dell’asse terrestre rispetto al Sole. In inverno l’emisfero nord è inclinato lontano dal Sole che oggi raggiunge il punto più basso rispetto all’orizzonte provocando un minore irraggiamento solare con un’alba tardiva e un tramonto precoce portando così a una riduzione delle ore di luce. 

Da domani però le giornate torneranno ad allungarsi progressivamente in un simbolico ciclo di rinascita fino al solstizio d’Estate, la giornata più luminosa dell’anno.  

