23 gennaio 1994, Roma-Udinese e un attentato mafioso sventato per un dettaglio. Anzi, un miracolo

2 luglio 2020, è il giorno (anzi, la sera) di Roma-Udinese. Forse non tutti sanno che questa gara, nel lontano 1994, poteva essere il teatro di uno degli attentati di stampo mafioso più grandi mai visti in Italia. Grazie al cielo, e ad un piccolo dettaglio, non andò così. Gli “anni di piombo” funestarono l’Italia dal 1968 per circa vent’anni, con il triste culmine nella tragedia della stazione ferroviaria di Bologna dell’agosto 1980, con un ordigno che ne distrusse gran parte e che causò 85… continua a leggere sul sito di riferimento