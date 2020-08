Ventitré Frecciarossa 1000 per l’alta velocità in Spagna. I nuovi treni sono parte di un piano per ampliare la flotta di Trenitalia che – come socio del consorzio ILSA – ha vinto la gara per i collegamenti ad alta velocità nel paese iberico.

