24 febbraio Giornata europea contro molestie, evento al Parlamento Ue

Roma, 21 feb. (askanews) – La Federazione Italiana Sport Equestri, in collaborazione con il Parlamento Europeo, Coni, Sport e Salute, Rai e SOS Villaggi dei Bambini, ha istituito la Giornata Europea contro le molestie, “una piaga sociale sulla quale dobbiamo intervenire costantemente, senza mai abbassare la guardia”. Per questo il mondo dello Sport ha deciso di coalizzarsi, in difesa dei più fragili, delle nuove generazioni che devono trovare in ogni ambiente, anche in quello dello sport, un luogo sicuro e sano. “In questa giornata vogliamo tutelare tutti i soggetti fragili e, quindi, anche gli animali. La Fise se ne fa carico costantemente, ogni giorno, con un compagno di vita e di sport come il Cavallo, ma intende estenderlo a tutti i nostri amici a 4zampe. Venerdì 24 febbraio alle 11.30 presso il nuovo spazio del Parlamento Europeo “Esperienza Europa – David Sassoli”, vivremo una Giornata speciale per riflettere ed agire. Il grande sport e le importanti Istituzioni “insieme” per affrontare e vincere una sfida”, si legge nella nota di presentazione dell’evento. Interverranno: Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani; Giusy Versace, Vicepresidente della Commissione “Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport”; Silvia Salis, Vice Presidente vicario CONI; Marco Di Paola, Presidente Fise, Federazione Italiana Sport Equestri; Adriana Bonifacino, Consigliere Amministrazione Sport e Salute; Karina Laterza, Presidente Pari Opportunità Rai, Roberto Natale, Direttore Rai per la Sostenibilità ESG, Luca Massaccesi, Presidente Osservatorio Nazionale contro il bullismo e il disagio giovanile, Juri Morico, Presidente nazionale OPES; Marco Franzelli, Vicedirettore Rai Sport.

Le conclusioni con Pina Picierno, Vicepresidente Parlamento Europeo e a Eleonora Daniele, Testimonial della Giornata Europea contro le molestie.

