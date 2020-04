In occasione del 75esimo anniversario della Liberazione una piattaforma online ricorda le storie, le immagini e le voci della Resistenza. Giovanni Scirocco (Istituto nazionale Parri): “Dobbiamo difendere parole come libertà e ricostruzione, che raccontano della dignità delle persone che lottarono per conquistarle»

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo 25 aprile 1945, Milano è libera: un sito per celebrare la memoria viva di una nazione (contro ogni virus) proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento