25 Aprile, 500 sindaci in piazza Plebiscito per dire basta al divario Nord-Sud

Una lunga maratona a partire dalle ore 12, è quella annunciata dalla Rete Recovery Sud a Napoli in occasione del 25 aprile, festa della Liberazione.

500 sindaci, in rappresentanza di altrettanti comuni del mezzogiorno, insieme a studiosi, intellettuali e artisti si ritroveranno in piazza del Plebiscito per chiedere al governo la liberazione del Paese dal divario tra Nord e Sud e parità di trattamento.

Chiede giustizia per il Paese il movimento Recovery Sud, secondo il quale la nazione mutilata e disuguale non fa bene a nessuno.

Dare al Sud ciò che è del Sud è la bandiera sventolata dal movimento che quest’anno vuole onorare l’anniversario della Liberazione a Napoli.

Perché il Governo capisca che a 76 anni dal 25 Aprile 1945, è arrivato il momento di realizzare anche la coesione della nostra Repubblica democratica nata dalla Resistenza.

#liberiamolitaliadaldivario

