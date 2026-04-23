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25 aprile con temperature record, l’esperto meteo: “Italia baciata dal sole”
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25 aprile con temperature record, l’esperto meteo: “Italia baciata dal sole”

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(Adnkronos) – E’ un’Italia baciata dal sole e dalle temperature estive quella descritta dagli esperti meteo nelle previsioni per il prossimo 25 aprile. A parlare all’Adnkronos è Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it, che invita i lettori a preparare per il giorno della Liberazione “i cestini da picnic e gli occhiali da sole” perché, spiega, “ci aspetta una giornata meravigliosa”. 

 

“Quest’anno il 25 aprile regalerà a tutta la penisola un clima da cartolina, con sole pieno da Nord a Sud e cieli limpidissimi in cui non si scorgerà nemmeno una nuvola. Un 25 aprile bellissimo e sicuramente da ricordare per le gite fuori porta”, continua il meteorologo, che precisa nel dettaglio “cosa ci aspetta sul fronte termico, che ci regalerà una curiosa situazione con il settentrione più caldo del meridione. Nel Nord Italia, preparatevi a un vero e proprio assaggio d’estate. Le massime toccheranno punte eccezionali di 27-28°C, in particolar modo in Trentino-Alto Adige. In Pianura Padana si registreranno 26°C diffusi, valori che si spingono in media di 8°C oltre la norma del periodo, con picchi locali che sfonderanno la media persino di 9-10°C”. 

“Nel Centro Italia: attenzione all’escursione termica. Al mattino l’aria sarà piuttosto fresca e frizzante, con minime che localmente scenderanno fino a 5°C. Durante il giorno, però, i termometri saliranno rapidamente garantendo un clima splendido, con massime tra i 25°C e i 26°C. Sud e Isole con clima perfetto, mite e gradevole, ma sorprendentemente più dolce rispetto alle regioni settentrionali. Le temperature massime si fermeranno infatti tra i 22°C e i 24°C. Farà quindi decisamente più caldo al Nord che al Sud, ma il sole sarà l’assoluto e incontrastato dominatore su ogni singola regione”, conclude Tedici. 

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