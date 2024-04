25 aprile, Funaro: proporrò monologo Scurati in scuole fiorentine

“Quello che è successo in Rai è molto grave”

Firenze, 24 apr. (askanews) – “Io il 25 aprile lo passerò come tutti gli anni in piazza a celebrarlo insieme a tutte le istituzioni. Tra l’altro ricordo che proprio per quello che è accaduto in Rai qui a Firenze ci sarà la lettura del monologo dello scrittore Scurati, grazie a Stefano Massini. Ma penso che oltre alla lettura che verrà fatta in piazza proprio per lanciare un segnale noi dovremmo lavorare perché monologhi come quello di Scurati siano letti dovunque. Una delle proposte che avanzerò sarà quella di poterlo far leggere anche all’interno delle scuole in modo che anche i nostri bambini e ragazzi possano alzare l’attenzione sempre di più”. Così Sara Funaro, candidata a sindaca di Firenze per il Pd e altre forze di centrosinistra, a Lady Radio.

“Non ci devono essere censure. Sono convinta che la nostra televisione pubblica debba essere una televisione nella quale sia possibilità leggere monologhi come quello di Scurati. Penso che, con la libertà che le scuole hanno, proporlo sia qualcosa che riporta l’attenzione non solo al 25 aprile ma anche a quella che deve essere la libertà di espressione nel nostro nel nostro Paese”, conclude Funaro.