sabato, 25 Aprile , 26

Terna, ad Di Foggia firma accordo risoluzione consensuale e rinuncia a indennità fine rapporto

(Adnkronos) - Roma, 25 apr. -  Terna rende...

MotoGp Spagna, pole per Marc Marquez: Bezzecchi quarto

(Adnkronos) - Lo spagnolo Marc Marquez torna dopo...

25 aprile, cortei in tutta Italia: momenti di tensione a Roma – Diretta

(Adnkronos) - Manifestazioni, cortei, cerimonie istituzionali ed eventi...

Il Kraken è esistito e dominava gli oceani, la scoperta sul ‘mostro dei mari’

(Adnkronos) - Il Kraken è esistito davvero e...
HomeAttualità25 aprile, Mattarella: passato plasma presente, ora e sempre Resistenza
25-aprile,-mattarella:-passato-plasma-presente,-ora-e-sempre-resistenza
25 aprile, Mattarella: passato plasma presente, ora e sempre Resistenza
Attualità

25 aprile, Mattarella: passato plasma presente, ora e sempre Resistenza

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

San Severino Marche (Macerata), 25 apr. (askanews) – “Lo scrittore statunitense, William Faulkner, premio Nobel per la letteratura nel 1949, ammoniva, nel suo ‘Requiem per una monaca’ che il passato non è mai morto, non è neanche passato’. Ciò che è accaduto non svanisce ma vive nelle conseguenze che ha prodotto. Il passato ha plasmato il presente. Ecco perché per la Repubblica vale l’impegno che esorta: ora e sempre Resistenza!”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concluso il discorso per le celebrazioni del 25 aprile a San Severino Marche.

Previous article
Mattarella: il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani amanti della libertà
Next article
Rai Cinema porta negli Usa il film di Salvatores “Napoli-New York”

POST RECENTI

Attualità

Iran, le notizie più importanti del 25 aprile sulla guerra

Roma, 25 apr. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di sabato 25 aprile sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran,...
Attualità

Crans-Montana, l’ambasciatore italiano: sgomento per la richiesta rimborsi delle cure alle vittime italiane

Roma, 25 apr. (askanews) – "La prima sensazione è stata di sorpresa. Poi di sgomento per una spiegazione che mi è sembrata solidale fino a...
Attualità

Rai Cinema porta negli Usa il film di Salvatores “Napoli-New York”

Roma, 25 apr. (askanews) – È stato presentato il 24 aprile, nella prestigiosa sede del SAG-AFTRA Foundation Robin Williams Center, "Napoli – New York", l’ultimo...
Attualità

Mattarella: il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani amanti della libertà

San Severino Marche (Macerata), 25 apr. (askanews) – "E’ questo che celebriamo il 25 aprile: la festa di tutti gli italiani amanti della libertà". Lo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.