25 aprile, Morani (Pd): natale democrazia, festa veri patrioti

Candidata Dem a Petrelle in ricordo nonno deportato

Roma, 25 apr. (askanews) – “Oggi per il 25 aprile sono a Petrelle di Piandimeleto, sull’Appennino marchigiano. Qui dove combatteva la brigata Montefeltro e in molti altri luoghi d’Italia celebriamo oggi il natale della democrazia, con tutti coloro che credono nella libertà e sono antifascisti”. Così Alessia Morani, candidata Pd alle europee.

“Ma quest’anno – aggiunge – ho nel cuore il ricordo di mio nonno Francesco Morani, che fu tra le migliaia di soldati che dopo l’armistizio hanno scelto la deportazione piuttosto che continuare a combattere al fianco dei nazisti. Fu deportato prima a Limburg, poi a Buchenwald. Di quei due anni non ha mai parlato, perché era troppo grande l’orrore. L’abbiamo scoperto di recente, trovando i suoi documenti in soffitta”.

Una storia, per Morani, particolarmente significativa “in un momento in cui si parla di patrioti ma molti italiani patrioti lo sono stati davvero e non erano certamente i repubblichini e oggi non lo sono certamente i loro eredi”.