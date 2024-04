25 aprile, presidio pro Palestina a Milano

(Adnkronos) – Contestazioni ma anche applausi hanno accompagnato la sfilata della Brigata ebraica al corteo per il 25 aprile a Milano. Un gruppo di contestatori, con bandiere palestinesi, prima della partenza ha rivolto urla ‘Fuori i sionisti dal corteo’ e ‘Fuori Israele dalla Palestina’. Al passaggio più delicato in piazza San Babila, il punto dove il corteo fa una curva e in cui in passato la Brigata ebraica è stata contestata, si sono levati alcuni isolati fischi, ma anche applausi.

Si attende ora in piazza Duomo, gremita da ore dei manifestanti per la Palestina, l’arrivo della Brigata ebraica, mentre gli interventi dal palco sono già iniziati tra i fischi. Insieme alla Brigata ebraica ha sfilato anche la comunità ucraina, con lo striscione “Cessi il fuoco chi l’ha iniziato” e “Sì alla difesa, no alla resa”.

In piazza Duomo i manifestanti hanno occupato tutta l’area transennata davanti al palco. La fila più estrema di transenne è rivestita di manifesti che inneggiano alla resistenza palestinese. Anche la statua di Vittorio Emanuele II, al centro della piazza, è stata avvolta da una grande bandiera palestinese, nonostante la tripla fila di transenne posta a difesa del monumento.

Accanto alle bandiere palestinesi, sventolano anche quelle delle sigle che hanno aderito alla manifestazione: tra gli altri, Unione sindacale di base, Potere al popolo, collettivo universitario Cambiare rotta.

In piazza ci sono anche i centri sociali e le realtà antagoniste, come la rete ‘Dax resiste’. ‘Netanyahu assassino’ e ‘Intifada fino alla vittoria’ gli slogan che hanno accompagnato l’entrata in piazza, dove è stato esibito un grande striscione: ‘Fuori i genocidi dalla storia’. Un altro manifesto usa le parole scelte dalla Brigata ebraica per sfilare al corteo del 25 aprile ‘Ora e sempre la democrazia si difende’, mutandole in ‘Ora e sempre la resistenza si difende’