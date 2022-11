25 novembre, un Fiore SOSpeso per dire no alla violenza sulle donne

Iniziativa congiunta Federfiori-Confcommercio e Unione Induista Italiana

Roma, 24 nov. (askanews) – Una gerbera rossa per dire no alla violenza sulle donne. Il 25 novembre migliaia di fioristi regaleranno in tutta Italia, fino ad esaurimento, una gerbera rossa alle donne. “Fiore SOSpeso” è il titolo della campagna ideata dal 2020 dall’Unione Induista Italiana e Federfiori – Confcommercio e che vedrà coinvolti anche quest’anno i fioristi in tutte le regioni italiane. Si intende così offrire un contributo simbolico, un messaggio di solidarietà per ricordare a tutti che non si deve abbassare mai la guardia sul problema rappresentato dalla violenza. I fioristi aderenti all’iniziativa saranno facilmente individuabili grazie ad una locandina affissa all’esterno dei punti vendita. “Siamo felici di riproporre un’iniziativa a noi molto cara, per questo ringraziamo gli amici dell’Unione Induista Italiana per il sostegno alla causa e per aver voluto Federfiori Confcommercio al nostro fianco per il terzo anno consecutivo. La gerbera è ormai diventata un simbolo di questa giornata. Questo fiore delicato e bellissimo, dal colore forte e acceso, rappresenta perfettamente tutte le donne, oggi capaci di cambiare il mondo”, sottolinea una nota.

continua a leggere sul sito di riferimento