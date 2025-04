“28-anni-dopo”-in-arrivo-l’inquietante-horror-di-danny-boyle

Il nuovo trailer del film che segue gli eventi di 28 Giorni Dopo

Roma, 17 apr. (askanews) – Arriverà nelle sale italiane il 18 giugno l’inquietante film diretto dal regista premio Oscar Danny Boyle, “28 Anni Dopo”, di cui è stato appena diffuso un nuovo trailer.Scritto da Alex Garland (Ex Machina, Civil War, Warfare) e prodotto da Cillian Murphy, è un horror che segue gli eventi del mondo infettato di “28 Giorni Dopo”, uscito nel 2007.Sono passati quasi tre decenni da quando il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ora, ancora in una quarantena forzata e brutale, alcuni sono riusciti a sopravvivere in mezzo agli infetti. Un gruppo di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un’unica strada rialzata ed estremamente protetta. Quando uno di questi lascia l’isola per una missione diretta nel profondo della terraferma, scoprirà segreti, meraviglie e orrori che hanno mutato non solo gli infetti ma anche gli altri sopravvissuti.Nel cast Jodie Comer (The Last Duel), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron, Kraven – Il Cacciatore, Nosferatu), Jack O’Connell (Ferrari), Alfie Williams (Queste oscure materie) e Ralph Fiennes (La saga di Harry Potter, Conclave). “28 Anni Dopo” sarà nelle sale italiane prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.