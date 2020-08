3% 4 su Netflix: trama e cast dell’ultima stagione

È in arrivo 3% 4 su Netflix, la particolare serie Tv brasiliana, la prima pubblicata sul servizio on demand, ambientata in un futuro incerto. Dopo l’ottimo responso nel 2016, il colosso di streaming ha confermato la serie per le successive stagioni, e la quarta sarà quella conclusiva. La trama è incentrata su un gruppo di individui selezionati ad entrare a far parte di una società chiamata Offshore, un’isola idilliaca caratterizzata da tecnologie avanzate e benessere per ogni suo residente. Solo il 3% dei candidati può accedervi e solo dopo aver superato una serie di prove. Il restante 97% è costretto a vivere nell’Entroterra dove le risorse scarseggiano. La quarta stagione è disponibile su Netflix dal 14 agosto con gli ultimi dieci episodi.

3% 4 su Netflix: la trama dell’ultima stagione

La terza stagione si era conclusa con il personaggio di Marcela portare avanti la sua missione personale e aiutare a prendere il controllo della Shell. Si hanno ancora poche informazioni sulla trama della quarta e ultima stagione, ma Netflix ha fornito una prima descrizione: “Il 3% ha fatto la storia e ora è giunto il momento del risultato. Nella quarta e ultima stagione, Maralto e Continente si affronteranno per davvero. Il 3% non è mai stato così vicino a diventare il 100%”. La resa dei conti è quindi vicina?

3% 4: il cast e i personaggi

Nel cast di 3& 4 su Netflix ritroviamo Bianca Comparato nei panni di Michele Santana, la protagonista della serie, una donna intelligente dal forte senso di giustizia; Rodolfo Valente interpreta Rafael Moreira, candidato proveniente da un famiglia numerosa; Vaneza Oliveira è Joana Coelho, orfana sopravvissuta ai margini della società che non è mai stata registrata da nessuna parte; Rafael Lozano è Marco Álvares, candidato che proviene da una famiglia conosciuta per aver passato il Processo per generazioni; Cynthia Senek è Glória Ribeiro, una vecchi amica di Fernando Carvahlo; Laila Garin è Marcela Álvares, comandante della Divisione, rappresenta le forze armate dell’Offshore; Bruno Fagunges è André Santana, il fratello di Michele; e Thais Lago nel ruolo di Elisa, la dottoressa dell’Offshore.

