3 motivi per i quali il Milan non può assolutamente lasciare andare via Paolo Maldini

Da settimane in casa ​Milan si parla del possibile addio di Paolo Maldini: dopo che la società ha rescisso il contratto del suo collega ed amico Boban l’addio dell’ex capitano rossonero sembrava cosa certa ma a distanza di tempo la situazione è ancora ferma in bilico con il dirigente che non ha ancora deciso il suo futuro. A questo riguardo ecco tre motivi per i quali il club non dovrebbe assolutamente lasciar partire la sua bandiera. IL PROGETTO Dopo anni complicati e tre passaggi di… continua a leggere sul sito di riferimento