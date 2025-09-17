30 anni di Pokemon, a Parigi l’evento ‘Leggende Pokémon: Z-A’

Il nuovo videogioco su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch

Milano, 16 set. (askanews) – Nell’attesa delle celebrazioni per il 30esimo anniversario che si terrà nel 2026, Pokémon è stato protagonista di un grande evento a Parigi (il 13 e 14 settembre, organizzato da The Pokémon Company International), in vista del lancio del nuovo videogioco Leggende Pokémon: Z-A, in arrivo il 16 ottobre su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch.Nel nuovo capitolo della serie sarà possibile visitare Luminopoli, la città resa celebre da Pokémon X e Y – usciti nel 2013 su Nintendo 3DS – con il compito di svelarne i segreti affrontando Pokémon selvatici e allenatori in dinamiche lotte in tempo reale, una novità assoluta per la serie.Durante il giorno, sarà possibile esplorare la città e catturare nuovi Pokémon, approfondendo il legame di amicizia con la propria squadra; nel corso della notte, invece, la Royale Z-A impegnerà tutti i giocatori. L’esperienza a Parigi ha incluso attività tematiche, come il primo “Stamp Rally” di Pokémon GO realizzato fuori dal Giappone, con tappe in luoghi simbolo della città (come il Musée du Louvre e i Jardins des Champs-Élysées). Inoltre, è stato allestito e aperto al pubblico il Lumiose City Tourism Hub immersivo, con demo giocabili in anteprima di Leggende Pokémon: Z-A su Nintendo Switch 2, una Battle Zone per sfide e minigiochi, cartoline e gadget da collezionare, oltre agli immancabili incontri con Pikachu ed Eevee.