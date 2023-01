308 tirocini in ambito diplomatico con MAECI, MUR e CRUI

E’ possibile candidarsi fino alle 17.00 del 16 febbraio

Roma, 27 gen. (askanews) – Il programma tirocini in ambito diplomatico apre il 2023 con un nuovo bando rivolto a studenti di laurea magistrale e a ciclo unico. Sarà possibile candidarsi su www.tirocinicrui.it fino alle 17.00 del 16 febbraio.

Gli studenti delle 63 università partecipanti potranno collaborare con ambasciate (153 posti disponibili), consolati (61), rappresentanze diplomatiche (36), istituti di cultura (57) e delegazioni (1). Dal punto di vista geografico i posti presso le sedi ospitanti sono così dislocati: 128 in Europa, 45 in America del Nord, 31 in Africa, 42 in Asia, 29 in Centro e Sud America, 22 in Medio Oriente, 8 in Oceania e 3 in Italia.

I tirocini, 22 dei quali si svolgeranno a distanza, inizieranno il 5 maggio, termineranno il 11 agosto 2023 e potranno essere prorogati per un altro mese.

Il tirocinio dà diritto al riconoscimento di almeno 1 CFU per ogni mese di attività e a un rimborso spese minimo di 300 euro mensili se svolto in presenza.

