310-persone-vestite-come-il-sole-a-grado,-battuto-il-record-mondiale

Grado, 12 giu. (askanews) – Una festa colorata e divertente, a Grado è stato assegnato il titolo del Guinness World Records del più grande raduno di persone vestite come il sole, battendo di un soffio il precedente record di 309 persone stabilito dal Canada lo scorso 8 aprile, durante l’eclissi solare, presso le cascate del Niagara.Un giudice ufficiale del Guinness World Records ha verificato e attestato che quello di Grado, con un totale di 310 persone, è il più grande raduno di persone vestite come il sole.Madrina dell’evento Aurora Ramazzotti. Con lei anche LolloBarollo, Roccotnl e Il Ginnasio.L’isola di Grado è la località del Friuli Venezia Giulia conosciuta come “L’isola del sole”, meta di tanti turisti italiani e stranieri che scelgono il mare e le sue spiagge dorate ed esposte a sud per le loro vacanze.