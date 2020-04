34 anni fa la tragedia di Chernobyl. Onu: “Paghiamo ancora le conseguenze” 

Esattamente 34 anni fa, il 26 aprile del 1986 un’esplosione nella centrale nucleare V.I. Lenin, a pochi chilometri da Chernobyl, in Ucraina, immise nell’aria radioattività in quantità equivalente a circa 500 ordigni come quello sganciato su Hiroshima. E a distanza di 34 anni le radiazioni continuano ancora a danneggiare la salute di migliaia di abitanti in Bielorussia, Ucraina e Russi.

Le conseguenze “persistenti e gravi” del disastro di Chernobyl, in Ucraina, rimangono ancora, come ha ricordato l’Onu nell’anniversario del disastro, il giorno in cui si celebra la Giornata internazionale in ricordo di quel che accadde. Quello avvenuto a Chernobyl è uno dei due incidenti nucleari classificati come “catastrofici”

