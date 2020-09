34 Grammi di CO2 al chilometro per DS 7 Crossback e-Tense 4×4

DS 7 Crossback E-Tense 4×4, l’ammiraglia della gamma del marchio Premium parigino, ha appena superato i test di omologazione, con un risultato di 34 grammi di CO2 al chilometro e consumi record di 1,4 litri di benzina per 100 km, secondo il nuovo ciclo di omologazione WLTP. In modalità emissioni zero, DS 7 Crossback E-Tense 4×4 offre un’autonomia di 58 chilometri (ciclo WLTP). Per un SUV premium dotato di un motore elettrificato da 300 cavalli e di 4 ruote motrici, questo risultato rappresenta un punto di riferimento per il mercato. DS 7 Crossback E-Tense 4×4 è già in vendita con un prezzo a partire da 51.050 euro.

