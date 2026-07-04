4 luglio, gli auguri di Putin a Trump: “Abbiamo responsabilità come maggiori potenze nucleari”

(Adnkronos) – Vladimir Putin si è congratulato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America. In un messaggio, riportato sul sito del Cremlino, Putin sottolinea come “nel corso di due secoli e mezzo, molte pagine significative sono state scritte nella storia delle relazioni tra le nostre nazioni. Abbiamo combattuto come alleati in due guerre mondiali, liberando insieme l’umanità dagli orrori del nazismo, e successivamente abbiamo svolto un ruolo fondamentale nel plasmare le basi dell’ordine mondiale contemporaneo. Oggi, la Russia e gli Stati Uniti, in quanto due maggiori potenze nucleari al mondo, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionali”.

“Sono fiducioso – continua – che l’instaurazione di relazioni costruttive, eque e reciprocamente vantaggiose tra Mosca e Washington serva gli interessi non solo dei nostri popoli, ma anche dell’intera comunità internazionale”.