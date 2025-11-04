martedì, 4 Novembre , 25
4 novembre,Mattarella: prezioso il contributo delle forze armate per la libertà

4 novembre,Mattarella: prezioso il contributo delle forze armate per la libertà

Attualità4 novembre,Mattarella: prezioso il contributo delle forze armate per la libertà
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 4 nov. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, un messaggio in cui ricorda che “il 4 novembre segna la data in cui l’armistizio di Villa Giusti pose termine alla Guerra mondiale che aveva insanguinato l’Europa, con il coronamento del sogno risorgimentale dell’unità d’Italia”.

“La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che oggi celebriamo è momento di ricordo e di espressione della riconoscenza del Paese per quanto i cittadini in uniforme fecero, combattendo per fare dell’Italia una Nazione indipendente e libera, ispirata a valori democratici e di pace. Il contributo delle Forze Armate in oltre un secolo e mezzo è stato prezioso per l’affermazione del ruolo internazionale del nostro Paese. Con grande professionalità e umanità, negli ultimi decenni, sono intervenute, su mandato della comunità internazionale, in soccorso a popolazioni e in contesti dove è stato urgente operare per la pace”, sottolinea il Capo dello Stato.

