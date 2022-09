42 anni dalla scomparsa dei reporter Toni e De Palo, Fico: “Fare giustizia”

ROMA – Il 22 agosto 1980 Graziella De Palo e il collega Italo Toni, partono per il Libano per un’inchiesta sul traffico d’armi fra Italia e Medio Oriente. Il 2 settembre di quell’anno i due giornalisti scompaiono, senza lasciare tracce. Da allora non si è più saputo nulla di loro.

L’APPELLO DI FICO

A 42 anni dalla scomparsa, il presidente della Camera Roberto Fico vuole riaccendere i riflettori sul caso auspicando che si muova qualcosa per capire finalmente cosa sia accaduto ai due reporter. Su Twitter, la terza carica dello Stato scrive: “Un pensiero affettuoso alle famiglie di Italo Toni e Graziella De Palo, scomparsi in Libano il 2 settembre 1980. Lo Stato ha il dovere di rendere loro giustizia”.

— Roberto Fico (@Roberto_Fico) September 2, 2022

LA MISSIONE IN LIBANO E LA SCOMPARSA

Il 22 agosto 1980 Graziella e Italo partono per Damasco, in Siria: destinazione il Libano e i campi profughi palestinesi. A organizzare e pagare il viaggio dei due giornalisti è Nemer Hammad, rappresentante dell’OLP in Italia. Il 24 agosto Graziella e Italo passano in macchina la frontiera tra Siria e Libano e arrivano a Beirut dove Al Fatah, la principale organizzazione dell’OLP guidata da Yasser Arafat, offre loro una stanza presso l’Hotel Triumph mentre li aiuta a far da interprete, un amico gia’ conosciuto e intervistato da Graziella a Roma: il prete palestinese monsignor Ibram Ayad.Il 1º settembre i due giornalisti si recano all’ambasciata italiana a Beirut dove comunicano di voler visitare il sud del Libano e il Castello di Beaufort, postazione dell’OLP spesso attaccata dalle forze israeliane durante la guerra civile libanese. Avvisano che se entro tre giorni non dovessero fare ritorno all’hotel, l’ambasciata dovrà provvedere a cercarli.La mattina del 2 settembre i due reporter sarebbero dovuti partire per il sud del Libano su una jeep del Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina di Nayef Hawatmeh, che Graziella aveva intervistato nei giorni precedenti, come risulta dal suo taccuino. Da quel momento non si avranno più tracce dei due giornalisti.

RESTA IL MISTERO, MAI TROVATI I CORPI

I loro corpi non si sono mai trovati. Varie ipotesi sono state fatte ma la vicenda, a distanza di tanti decenni, non è mai stata chiarita. Nel 1984 il presidente del consiglio Bettino Craxi appose il segreto di Stato. I nomi stessi di Graziella e Italo vengono rimossi dagli elenchi degli appositi annali ufficiali internazionali, che nominano i giornalisti caduti nel mondo sul mestiere. Il segreto di Stato viene parzialmente rimosso il 28 agosto 2014, per ciò che non riguarda i rapporti tra Italia e organizzazioni palestinesi (lodo Moro). Nel 2019 le famiglie di Graziella e di Italo hanno chiesto di riaprire le indagini sulla loro sparizione. Il Segreto di Stato viene prolungato fino al 2030, per cui i documenti restano ancora secretati.

