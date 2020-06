43 migranti in salvo. Sono ripresi gli sbarchi in Sardegna

Quarantatrè migranti (tra cui due donne e 17 minori non accompagnati) salvati a nord di Zuara, una nave in stand by tra Italia e Malta con 118 persone a bordo, la ripresa della ‘rotta’ Algeria-Sardegna. Complice il bel tempo, tornano a intensificarsi le partenze dal nord Africa e il timore è che – in assenza di soccorsi tempestivi – possano verificarsi nuove tragedie del mare.

L’ultimo salvataggio in ordine cronologico è quello portato a termine da nave “Mare Jonio” in acque internazionali ma in zona Sar libica: “erano a bordo di un’imbarcazione in vetroesina piena d’acqua e sovraccarica,

