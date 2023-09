4shiva: certificazione parità di genere non costo ma opportunità aziende

Anna Maria Gandolfi: “Serve un cambio culturale”

Roma, 22 set. (askanews) – “Lo strumento della certificazione diventa uno strumento importante quando l’azienda comprende l’importanza della sua applicazione. È vero che non è uno strumento obbligatorio, vero che le aziende possono usufruire di benefici, però è anche vero che c’è necessità di un cambio culturale. Per questo motivo Regione Lombardia – prima Regione a livello nazionale – ha emesso un bando per finanziare e sostenere le aziende piccole e medie che vogliono intraprendere questo percorso verso la certificazione della parità di genere”. Lo ha spiegato Anna Maria Gandolfi, Consigliera regionale di parità della Regione Lombardia, nel corso dell’incontro ‘L’opportunità delle Pari opportunità’, oggi alla ‘Fondazione Stelline’, organizzato da 4shiva.

“Bisogna andare a fondo sui temi della certificazione, perché a volte non basta”, ha detto il dottor Stefano De Martin della società 4shiva. “I numeri infatti – ha sottolineato Francesca Valenti, Head of Sales – BU Management Systems IMQ – sono ancora molto piccoli di questa certificazione della parità di genere. La norma è davvero una leva per il cambiamento culturale, non dobbiamo guardare agli sgravi fiscali perché serve alla reputazione dell’azienda, per superare il gender gap, ridurre il turn over e attrarre nuovi talenti”.

In questa direzione la parità di genere rappresenta per le aziende “un valore e una ricchezza”. “Noi – ha detto Stefano Ciccione della società di formazione DTHINKS – ci occupiamo di formazione e campus. Nel tempo ci siamo accorti di quanto si è ampliata la necessità di superare la gender gap, che è molto accentuato nel settore ICT. Per colmare questo tipo di gap – ha aggiunto – abbiamo dato vita a dei settori di formazione ad esempio per le donne che provenivano dagli studi umanistici. Per noi pari opportunità e formazione significa essere promotori di un cambio di cultura e sicuramente la formazione è una delle leve più importanti”.

“Quello trattato oggi – ha concluso Stefano De Martin della società 4shiva – è un tema trasversale. Ottocento persone collegate al convegno sono tante ma non sono ancora abbastanza. La certificazione della parità di genere è un tema che va ancora comunicato soprattutto alle aziende per capire che non si tratta di un costo ma di un’opportunità”.

All’evento sono intervenuti inoltre: Sonia Alvisi, consigliera regionale per la Parità dell’Emilia Romagna, Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Anna Limpido, consigliera regionale per la Parità del Friuli Venezia Giulia, Ivana Pipponzi, consigliera regionale per la Parità Basilicata, Luisa Quarta, coordinatrice Gruppo Donne Manager Manageritalia e il Dott. Fabrizio Fiorini della società 4SHIVA.