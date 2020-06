5 accesissime ma quasi sconosciute rivalità calcistiche fra club

Nel mondo del calcio ci sono alcune rivalità che hanno letteralmente fatto la storia del gioco e che sono ben note a tutti. Chi non ha mai sentito parlare di eterne sfide quali El Clasico, Il Derby della Madonnina, il North-West Derby o il SuperClasico che mettono di fronte squadre rivali in tutto. Quando due compagini di questo tipo si ritrovano a giocare l’una contro l’altra quella che segue non è mai una semplice partita di calcio ma uno scontro ideologico per la supremazia cittadina,… continua a leggere sul sito di riferimento