Per la prima volta il bilancio giornaliero dei nuovi contagi da coronavirus negli Usa ha superato quota 50.000. La California ha ripristinato il lockdown sul 75% del territorio dello Stato mentre nuovi record di infezioni sono stati toccati in Texas e Arizona. A Houston, in Texas, gli ospedali hanno raggiunto il 100% della capienza mentre società come McDonald’s e Apple hanno fatto dietrofront sui piani di riapertura.

I contagi negli Usa sono schizzati a 2,68 milioni mentre i decessi sono oltre 128.000. Secondo i dati di Johns Hopkins University, alle 20:30 di mercoledì a Washington risultano 52.898 nuovi casi per un totale di 2.682.270.

L'articolo 50 mila nuovi casi di coronavirus negli Usa nelle ultime 24 ore proviene da Notiziedi.

