50 Pellicole in Vetro 3D in Omaggio per il lancio della nuova linea di Accessori CoverStyle

Per celebrare l’arrivo del nuovo iPhone 12 Pro, CoverStyle vi propone un coupon per ricevere gratuitamente la pellicola in vetro temperato HyperGlass 3D® con l’acquisto di una cover per iPhone 12 Pro o di qualsiasi altro prodotto presente sullo shop www.coverstyle.it

L’offerta è limitata a 50 pezzi, affrettatevi! Coloro che non riusciranno ad accedere all’offerta potranno acquistarla al prezzo di 12,99€.

HyperGlass 3D®

E’ lo storico vetro 3D totale prodotto da svariati anni dalla nota azienda CoverStyle,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo 50 Pellicole in Vetro 3D in Omaggio per il lancio della nuova linea di Accessori CoverStyle proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento